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00:11, 14 августа 2023Наука и техника

В письмах Влада Цепеша нашли следы вызывающей кровавые слезы болезни

Analytical Chemistry: в письмах прототипа Дракулы нашли следы гемолакрии

Фото: Analytical Chemistry (2023) / physics.org

Международная группа ученых из Италии и Румынии нашли доказательства, что правитель Валахии граф Влад Цепеш, также известный как Влад Дракула, вероятно, страдал из-за заболевания, из-за которого его слезы были смешаны с кровью. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

Специалисты проанализировали химический состав трех писем, написанных Цепешом от руки. Для этого они использовали метод, который предполагает нанесение на бумагу и последующее удаление этиленвинилацетата. Выделенный таким образом материал с поверхности бумаги анализировали с помощью масс-спектрометрии.

Были обнаружены следы более 500 пептидов, 100 из которых были человеческого происхождения. Молекулы указывали на то, что Влад Цепеш страдал от наследственного заболевания цилиопатии, когда нарушается функции ресничек на поверхности клеток, и воспалительного заболевания, приведшего к проблемам с дыхательными путями и кожей. Кроме того, у графа была гемолакрия, при которой кровь смешивается с жидкостью в кожных протоках.

Граф Влад Цепеш, возможный прототип вымышленного персонажа Дракулы, был правителем Валахии в XV веке. Он был известен как яростный защитник своей земли. Историки нашли доказательства того, что он несет ответственность за уничтожение 80 000 османов.

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    Александр Еникеев
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