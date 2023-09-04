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19:02, 4 сентября 2023Из жизни

Таксист вернул известному скрипачу стоящую миллионы 200-летнюю скрипку

В Таиланде таксист вернул музыканту забытую скрипку стоимостью 49,5 млн рублей

Фото: Julio Rionaldo / Unsplash

В Бангкоке, Таиланд, водитель такси вернул известному музыканту забытую в салоне машины скрипку, стоимость которой оценивается в 18 миллионов бат (49,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Bangkok Post.

Утен Денкхантод подобрал китайского скрипача по имени Сюе Вэй у ресторана. Когда музыкант выходил из машины, он случайно оставил в салоне свою 200-летнюю скрипку, стоящую целое состояние. Когда скрипач заметил пропажу, то сразу обратился в полицию. Несмотря на проведенное расследование, сотрудникам правоохранительных органов не удалось найти автомобиль, в котором ехал Вэй.

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Полицейские обратились за помощью к сотрудникам местной радиостанции. Им удалось связаться с Денкхантодом на следующий день. Вскоре водитель приехал в полицию, где встретился с другом музыканта и передал ему скрипку. Вэй был рад, что его инструмент удалось найти, и подарил таксисту подарочный сертификат в качестве благодарности.

Ранее сообщалось, что в США 14-летний подросток пошел на рыбалку, поймал бумажник с крупной суммой внутри и вернул его владельцу. Им оказался фермер, потерявший кошелек год назад во время рыбалки на озере.

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