Подросток пошел на рыбалку и поймал кошелек с двумя тысячами долларов

ABC 7: в США 14-летний подросток поймал кошелек с двумя тысячами долларов

14-летний подросток из американского штата Миннесота пошел на рыбалку, поймал бумажник с крупной суммой внутри и вернул его владельцу. Об этом сообщает ABC 7.

Коннор Халса рыбачил на спиннинг с семьей на озере, когда почувствовал, что на приманку кто-то клюнул. С помощью сети он вытащил улов и обнаружил, что выловил не рыбу, а кошелек. «Мой двоюродный брат Брэндон открыл кошелек и сказал несколько слов, которые, наверное, не стоит произносить. Потом он заявил, что в нем есть немного денег, и показал всем», — вспоминает Халса.

Семья Халсы достала купюры из кошелька, чтобы дать им просохнуть. Выяснилось, что в бумажнике лежало две тысячи долларов (190,6 тысячи рублей). Помимо денег, в кошельке родственники подростка нашли визитную карточку. Они сразу позвонили по указанному на ней номеру телефона и разыскали владельца. Им оказался фермер из штата Айова по имени Джим Денни.

Фермер рассказал, что потерял бумажник год назад во время рыбалки на озере. По его словам, кошелек выпал из заднего кармана его комбинезона. «Шансы когда-либо найти там бумажник на глубине шести метров, я думаю, оценить невозможно», — утверждает он.

Вскоре Денни приехал в Миннесоту, где познакомился с подростком и его семьей и получил свой кошелек. По словам фермера, он предложил семейству Халса денежное вознаграждение, однако они отказались его принимать. Денни поблагодарил их за честность и подарил подростку сумку-холодильник для рыбалки, на которой была написана его фамилия. «Я был бы рад такому внуку, как Коннор, и всегда бы за него заступался», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дворничиха нашла на дороге золотые украшения стоимостью около 200 тысяч бат и вернула их владельцу. Женщина призналась, что была счастлива, поскольку сделала доброе дело.

