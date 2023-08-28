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14:45, 28 августа 2023Из жизни

Подросток пошел на рыбалку и поймал кошелек с двумя тысячами долларов

ABC 7: в США 14-летний подросток поймал кошелек с двумя тысячами долларов

Кадр: ABC

14-летний подросток из американского штата Миннесота пошел на рыбалку, поймал бумажник с крупной суммой внутри и вернул его владельцу. Об этом сообщает ABC 7.

Коннор Халса рыбачил на спиннинг с семьей на озере, когда почувствовал, что на приманку кто-то клюнул. С помощью сети он вытащил улов и обнаружил, что выловил не рыбу, а кошелек. «Мой двоюродный брат Брэндон открыл кошелек и сказал несколько слов, которые, наверное, не стоит произносить. Потом он заявил, что в нем есть немного денег, и показал всем», — вспоминает Халса.

Семья Халсы достала купюры из кошелька, чтобы дать им просохнуть. Выяснилось, что в бумажнике лежало две тысячи долларов (190,6 тысячи рублей). Помимо денег, в кошельке родственники подростка нашли визитную карточку. Они сразу позвонили по указанному на ней номеру телефона и разыскали владельца. Им оказался фермер из штата Айова по имени Джим Денни.

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Фермер рассказал, что потерял бумажник год назад во время рыбалки на озере. По его словам, кошелек выпал из заднего кармана его комбинезона. «Шансы когда-либо найти там бумажник на глубине шести метров, я думаю, оценить невозможно», — утверждает он.

Вскоре Денни приехал в Миннесоту, где познакомился с подростком и его семьей и получил свой кошелек. По словам фермера, он предложил семейству Халса денежное вознаграждение, однако они отказались его принимать. Денни поблагодарил их за честность и подарил подростку сумку-холодильник для рыбалки, на которой была написана его фамилия. «Я был бы рад такому внуку, как Коннор, и всегда бы за него заступался», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дворничиха нашла на дороге золотые украшения стоимостью около 200 тысяч бат и вернула их владельцу. Женщина призналась, что была счастлива, поскольку сделала доброе дело.

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