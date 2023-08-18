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20:14, 18 августа 2023Из жизни

Дворничиха нашла украшения стоимостью 500 тысяч рублей и вернула их владельцу

В Таиланде дворничиха вернула владельцу найденные на дороге золотые украшения

Фото: Unsplash

В провинции Пхетчабун, Таиланд, дворничиха нашла на дороге золотые украшения стоимостью около 200 тысяч бат (541 тысяча рублей) и вернула их владельцу. Об этом сообщает The Thaiger.

Рано утром 14 августа 55-летняя Ратри Чумвон работала на улице и заметила рядом с одним из домов круглую шкатулку из ювелирного магазина. Женщина не решилась проверить содержимое шкатулки, однако поняла, что внутри может находиться дорогое украшение. Ратри сочла, что находка принадлежит хозяину дома. Она спрятала ее в пластиковый контейнер и стала ждать, когда мужчина проснется.

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Прошло несколько часов, однако из дома никто не вышел. Тогда Ратри обратилась за помощью к владельцу ресторана, расположенного неподалеку. Он открыл шкатулку и обнаружил внутри золотое ожерелье, золотой браслет и амулет в золотой оправе.

Вместе с владельцем ресторана Ратри отнесла украшения в отделение полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось связаться с владельцем украшений, 31-летним мужчиной по имени Иттифон. Он подтвердил, что драгоценности принадлежат ему.

Иттифон рассказал, что накануне был на вечеринке, поэтому снял драгоценности и сложил их в шкатулку, которую затем убрал в сумку. Мужчина предположил, что случайно выронил драгоценности, когда открывал дверь дома. Он поблагодарил Ратри за честность.

Женщина призналась, что была счастлива, поскольку сделала доброе дело. «Я позвонила сыну и рассказала, что этим утром я сделала что-то хорошее. Он тоже был рад за меня», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Китая и ее младший брат нашли 30 потерянных смартфонов iPhone 14 Pro, вернули их курьеру и спасли его от увольнения. Брат девушки обнаружил новые телефоны в мусорных баках, когда выбрасывал мусор.

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    Алиса Удовик
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