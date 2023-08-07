Брат и сестра вернули курьеру потерянные смартфоны и спасли его от увольнения

SCMP: в Китае брат и сестра вернули курьеру телефоны, которые он потерял

Жительница китайской провинции Хэнань по фамилии Чай и ее младший брат нашли потерянные 30 смартфонов iPhone 14 Pro, вернули их курьеру и спасли его от увольнения. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Брат девушки обнаружил новые телефоны в мусорных баках, когда выбрасывал мусор. Он сразу сообщил о находке сестре. Вместе с братом Чай покопалась в мусоре и нашла в общей сложности 30 смартфонов. Девушка сразу вызвала полицию.

В ходе расследования произошедшего сотрудники правоохранительных органов нашли еще один iPhone в другом мусорном баке. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефоны принадлежали курьеру по фамилии Лю. Мужчина раскладывал посылки и положил на крышки мусорных баков пять коробок, в каждой из которых лежало по 10 новых смартфонов. Общая стоимость телефонов составляла 350 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей). Затем курьер сложил все заказы обратно, но случайно забыл про коробки со смартфонами и ушел.

Через два часа оставленные на мусорных баках коробки забрала уборщица. Полиция разыскала женщину, и та призналась, что выбросила телефоны и забрала себе коробки, чтобы позже продать их. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли еще семь смартфонов в мусоре. Еще четыре телефона были найдены после того, как курьерская служба повесила объявление о пропаже рядом с мусорными баками.

Все смартфоны были возвращены курьерской службе. В настоящее время из 50 потерянных телефонов удалось найти 48 штук. Как утверждает курьер, он в течение суток не осознавал, что потерял телефоны. Когда мужчина понял, что случайно забыл их, то очень испугался. Курьер признался, что никогда не нашел бы такую большую сумму, чтобы оплатить стоимость телефонов.

Пользователи сети, узнавшие о поступке Чай и ее брата, похвалили их за честность. «Они буквально спасли жизнь курьеру», — пишет один человек. «Ваши сердца дороже телефонов», — заявляет другой.

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