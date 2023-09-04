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13:55, 4 сентября 2023Экономика

Любимая азиатская страна россиян ввела «золотую визу»

Индонезия начнет выдавать «золотые визы» за инвестиции от 350 тысяч долларов

Фото: Afif Ramdhasuma / Unsplash

Индонезия, которая стала любимой страной у российских релокантов, начнет выдавать «золотые визы» гражданам или компаниям за инвестиции от 350 тысяч до 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте миграционной службы страны.

Иностранцы, которые не намерены открывать бизнес, могут претендовать на «золотую визу» сроком на пять лет за размещение в экономике Индонезии 350 тысяч долларов. Инвестировать можно в государственные облигации или акции публичных компаний, также есть вариант открыть сберегающие вклады в банках страны. Чтобы получить визу на десять лет без намерения открывать бизнес, иностранцу необходимо вложить 700 тысяч долларов.

Индивидуальным инвесторам для получения визы на пять лет необходимо создать компанию стоимостью 2,5 миллиона долларов, на десять лет — пять миллионов долларов. Корпоративные инвесторы должны инвестировать 25 миллионов долларов, чтобы получить пятилетние визы для всего руководства компании, и 50 миллионов, чтобы получить десятилетнюю визу.

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Генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Силми Карим отметил, что такая практика позволит усилить экономику страны.

В 2022 года Индонезия впервые за три года вошла в топ-5 популярных у россиян стран для длительных путешествий зимой. Количество туристов, посетивших азиатское направление, выросло в пять раз.

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    Софья Ермакова
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