Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

SRG: в августе стоимость вторичного жилья выросла в большинстве городов РФ

В августе в крупнейших городах России подскочили цены на вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Средняя стоимость квадратного метра в последний месяц лета выросла в 49 из 50 городов с крупнейшими рынками вторичного жилья. Сильнее всего цены поднялись в Махачкале (2,88 процента), Тольятти (2,86 процента) и Новокузнецке (2,84 процента).

Городами с самым подорожавшим жильем аналитики также назвали Магнитогорск (2,57 процента) и Омск (2,3 процента). При этом в столице цены росли не такими быстрыми темпами: Москва оказалась на 11 месте в рейтинге с ростом на 1,95 процента. Санкт-Петербург занял 14 место, с ростом на 1,81 процента.

В то же время противоположная динамика зафиксирована только в Хабаровске — стоимость вторичного жилья в этом городе снизилась на 0,02 процента. В число городов с минимальным ростом вошли Краснодар (0,04 процента), Ярославль (0,11 процента), Набережные Челны (0,15 процента), Тверь (0,28 процента) и Ижевск (0,31 процента).

Аналитики объяснили рост цен ситуацией с курсом рубля, который в августе потерял в цене минимум пять процентов, а также резким повышением ключевой ставки. «Заемщики, получившие одобрение на ипотечный кредит по старым условиям, спешат совершить сделку, а значит готовы к более высоким ценам», — объяснил партнер группы компаний SRG Максим Русаков. По его словам, о закреплении тенденции говорить пока рано, осенний период покажет, станет ли рост цен долгосрочным.

По другим данным, сильнее всего цены на вторичное жилье в августе выросли в Челябинске (1,6 процента). На втором месте оказался Волгоград, где цена за квадратный метр прибавила 1,6 процента. В тройку лидеров также вошла Казань (1,5 процента).