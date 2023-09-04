Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

Представитель МИД Захарова предложила проверить умственные способности Хейли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила в Telegram проверить умственные способности потенциального кандидата на пост президента США, бывшего постпреда Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

Хейли предложила проводить тесты на умственные способности среди кандидатов на высшие должности. На это отреагировала Захарова.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли», — написала Захарова, отметив, что это крайне своевременная инициатива.

Ранее Захарова назвала реальностью дедолларизацию. По ее мнению, доллар стал очень проблемной валютой.