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13:39, 4 сентября 2023Мир

Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

Представитель МИД Захарова предложила проверить умственные способности Хейли

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила в Telegram проверить умственные способности потенциального кандидата на пост президента США, бывшего постпреда Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

Хейли предложила проводить тесты на умственные способности среди кандидатов на высшие должности. На это отреагировала Захарова.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли», — написала Захарова, отметив, что это крайне своевременная инициатива.

Ранее Захарова назвала реальностью дедолларизацию. По ее мнению, доллар стал очень проблемной валютой.

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    Александр Слабиев
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