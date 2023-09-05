Аспиранта Мифтахова взяли под стражу по ходатайству ФСБ за оправдание терроризма

В Кирове суд арестовал по ходатайству ФСБ аспиранта Мифтахова

Первомайский районный суд Кирова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Подсудимый арестован до 3 ноября по ходатайству следователя ФСБ. Защита намерена обжаловать решение суда.

Мифтахова задержали 4 сентября после выхода из колонии, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» («ЕР») в Химках. Его увезли на допрос в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом об оправдании терроризма.

Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов.