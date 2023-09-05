Футболист купил самый дорогой автомобиль в мире

Футболист «Галатасарая» Мауро Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, аргентинский футболист купил себе Rolls-Royce, который на данный момент выпущен в трех экземплярах. Стоимость автомобиля оценивается в 26 миллионов евро. Отмечается, что еще одну машину купили Jay-Z и Beyonce.

Икарди перешел в «Галатасарай» летом 2023 года. В составе команды он стал чемпионом Турции. Вместе с ПСЖ футболист дважды выигрывал чемпионат Франции.

В октябре 2022 года нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду купил самый дорогой дом в Португалии. Стоимость недвижимости, которая находится в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро.