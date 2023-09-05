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09:11, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка описала период игры в КВН словами «это было тяжело»

Юмористка Щербакова словами «спишь 45 минут в сутки» описала участие в КВН

Кадр: НАДКАСТ. НОСТАЛЬГИЯ / «ВКонтакте»

Популярная юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова описала период участия в КВН словами «это было тяжело». Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Надкаст», доступном во «ВКонтакте».

Щербакова рассказала, что во время ее участия в телеигре жила в комнате вместе с другими кавээнщиками. Также она заявила, что ей и другим участникам «Клуба веселых и находчивых» зачастую было нечего есть. «Это было тяжело. Спишь 45 минут в сутки, вот это все. Тогда это было действительно очень жестко», — заключила она.

При этом юмористка добавила, что, несмотря на сложные условия жизни, сейчас она вспоминает то время с теплом. «Какие близкие мы были», — заявила Щербакова.

Ранее комикесса усомнилась в популярности КВН в настоящее время. «Да какой КВН, кто там сейчас в него играет», — высказалась Щербакова о телеигре.

Перед этим она также пожаловалась на несправедливость в КВН. Юмористку возмутило то, что ее команда «Женская сборная Хабаровского края» не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги.

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    Мария Большакова
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