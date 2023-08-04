Популярная юмористка высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»

Юмористка Варвара Щербакова высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»

Популярная юмористка, звезда проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова выразила сомнение в востребованности КВН. О телеигре она высказалась в шоу «Женский форум», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

В выпуске одна из ведущих, юмористка Ольга Парфенюк, заявила, что в КВН играют люди с нестандартным мышлением. «Да какой КВН, кто там сейчас в него играет», — отреагировала Щербакова.

При этом одна из зрительниц в ответ сказала юмористке, что в настоящее время как раз проходят съемки телеигры.

Ранее Щербакова пожаловалась на то, что часто сталкивалась с несправедливостью во время участия в КВН. В частности, юмористку возмутило, что ее команду «Женская сборная Хабаровского края» не пропустили в четвертьфинал Премьер-лиги.

Также комикесса рассказывала, как жила за счет подруги после переезда в Москву из Хабаровска. Щербакова призналась, что приехала в столицу без денег и была вынуждена одалживать у приятельницы средства на еду и транспорт.