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17:28, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»

Юмористка Варвара Щербакова высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»
Варвара Щербакова

Варвара Щербакова. Кадр: страница «Женский Форум» во ВКонтакте

Популярная юмористка, звезда проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова выразила сомнение в востребованности КВН. О телеигре она высказалась в шоу «Женский форум», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

В выпуске одна из ведущих, юмористка Ольга Парфенюк, заявила, что в КВН играют люди с нестандартным мышлением. «Да какой КВН, кто там сейчас в него играет», — отреагировала Щербакова.

При этом одна из зрительниц в ответ сказала юмористке, что в настоящее время как раз проходят съемки телеигры.

Ранее Щербакова пожаловалась на то, что часто сталкивалась с несправедливостью во время участия в КВН. В частности, юмористку возмутило, что ее команду «Женская сборная Хабаровского края» не пропустили в четвертьфинал Премьер-лиги.

Также комикесса рассказывала, как жила за счет подруги после переезда в Москву из Хабаровска. Щербакова призналась, что приехала в столицу без денег и была вынуждена одалживать у приятельницы средства на еду и транспорт.

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    Мария Большакова
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