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06:30, 5 сентября 2023Наука и техника

Найдено новое направление лечения болезней сердца

Science: найден новый фактор риска болезней сердца

Фото: Unsplash

Ученые из Медицинского колледжа Висконсина (США) нашли новое направление лечения болезней сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, следует обратить особое внимание на форму холестерина, называемую липопротеинами очень низкой плотности (ЛПОНП).

Известно, что у пациентов с высоким уровнем холестерина существует повышенный риск формирования сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт. Это происходит из-за того, что в сосудах таких людей холестерин скапливается в бляшки и закупоривает кровоток. Для предотвращения этих состояний обычно назначаются статины или новые препараты — ингибиторы пропротеин конвертазы субтилизин-кексин девятого типа, снижающие уровень холестерина низкой плотности. Однако, согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания все еще становятся ведущей причиной преждевременного ухода из жизни.

Специалисты обнаружили, что существует еще одна форма «плохого» холестерина, который может быть фактором риска сердечных болезней — липопротеины очень низкой плотности. При этом на них не воздействуют современные препараты.

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В эксперименте исследователи генетически модифицировали мышей таким образом, что у них в клетках печени остановилась выработка белка tPA, который препятствует формированию тромбов. После манипуляций у подопытных фиксировался повышенный уровень холестерина ЛПОНП. Это говорит о том, что tPA в печени влияет на уровень холестерина в крови, демонстрируя связь между печенью, сердцем и кровеносными сосудами.

Последующие испытания на клетках печени человека и крыс подтвердили эти результаты. Открытие может лечь в основу новых терапевтических методов снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Елена Апазиди
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