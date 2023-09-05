Продажам автомобилей в России предсказали снижение из-за роста цен

Автоэксперт Моржаретто: продажи машин снизятся в России из-за роста цен

В сентябре 2023 года продажи легковых автомобилей в России снизятся на фоне рекордных показателей, зафиксированных в августе, считает автоэксперт Игорь Моржаретто, мнение которого приводит «Комсомольская правда».

По его словам, на объемах реализации машин скажутся влияние нового валютного курса и повышение утилизационного сбора, в то время как в августе многие продавцы сохраняли старые цены, установленные до указанных изменений. При этом в «Автостате» высоких продаж ожидают и в сентябре.

Как ранее предсказывали журналисты, опиравшиеся на данные агентства, продажи новых легковых автомобилей в последнем летнем месяце впервые с 2021 года превысили отметку в 100 тысяч. В итоге, согласно августовской статистике, в августе в России было продано 109,731 тысячи новых легковых автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года.

В то же время российские автодилеры оценили рост стоимости машин, произошедший в августе, в 70-600 тысяч рублей. В сентябре «АвтоВАЗ» начал поднимать стоимость своих авто, в том числе минимальная цена Lada Granta вплотную приблизилась к означенному концерном пределу в 700 тысяч рублей. Самым дешевым вариантом этой наиболее популярной российской модели стала версия Standart за 699,9 тысячи рублей.