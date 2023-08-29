В России спрогнозировали рекордные продажи легковых автомобилей

«Ъ»: в августе в России впервые с 2021 года продадут больше 100 тысяч машин

Продажи новых легковых автомобилей в текущем августе впервые с 2021 года превысят отметку в 100 тысяч, спрогнозировали журналисты «Коммерсанта», опираясь на данные «Автостата».

Согласно приведенной оценке, реализовать удастся около 107 тысяч машин. В июле продажи новых легковушек составили 95 564 штуки, что в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. Указанная тенденция может быть связана в том числе со стремлением покупателей приобрести авто до подорожания, а также из-за новостей о росте ключевой ставки Банка России, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, несмотря на то, что средняя стоимость нового автомобиля в августе увеличилась до трех миллионов рублей из-за роста утилизационного сбора и снижения курса рубля, спрос на них остается высоким. До конца года он ожидает удорожания ценников еще на 30 процентов из-за колебаний курсов и повышения расходов на растаможку авто.

При этом автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает реальным сохранение продаж новых машин в России на уровне 100 тысяч в месяц. Такие ожидания он связывает со все еще высоким уровнем неудовлетворенного спроса, формировавшимся на фоне дефицита предложения.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года средний чек на новые автомобили в России вырос на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей. Стоимость машин с пробегом в тот же период прибавила 18 процентов, до 1,3 миллиона.

