В России оценили подорожание машин

«РГ»: автодилеры заявили о подорожании машин в августе на 70-600 тысяч рублей

Российские автодилеры оценили подорожание машин, произошедшее в июле и августе текущего года. По их данным, в последнем месяце лета стоимость авто поднялась в диапазоне от 70 до 600 тысяч рублей, пишет «Российская газета» («РГ»).

Как рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина, в июле на российском рынке четыре китайские марки и две отечественные прибавили в цене от 0,5 до 17 процентов, а с 1 по 15 августа, на фоне повышения утилизационного сбора, было зафиксировано удорожание уже 13 марок новых автомобилей. В денежном выражении прибавка к их стоимости составила от 70 до 400 тысяч рублей.

По оценке замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, в июле новые машины дорожали в России в среднем на 50-80 тысяч рублей, а в августе рост цен усилился до 120-600 тысяч рублей с превышением диапазона для премиальных марок.

«Параллельный импорт меняет цены мгновенно, сегмент китайских брендов с официально выстроенной дилерской сетью имеет более сдержанную ценовую политику, исключающую резкие шаги», — оценил специалист колебания цен. По его словам, до конца года стоимость новых машин продолжит расти во всех сегментах авторынка, в том числе из-за повышения ключевой ставки ЦБ подорожают и автокредиты.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года средний чек на новые автомобили в России вырос на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей. Стоимость машин с пробегом в тот же период прибавила 18 процентов, до 1,3 миллиона.