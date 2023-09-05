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14:26, 5 сентября 2023Мир

В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

Россия воспримет как шаг к эскалации возвращение ядерного оружия США в Британию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москва воспримет как шаг к эскалации возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале дипведомства.

«Если этот шаг будет реализован, нами он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы», — прокомментировала Захарова планы США.

Ранее Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год сообщила о появлении свидетельств того, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании.

По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, возможное размещение американского ядерного оружия на территории Соединенного Королевства не имеет никакого стратегического смысла.

Тактическое ядерное оружие Вашингтона находилось в Британии с 1954 по 2008 годы.

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    Варвара Кошечкина
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