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10:31, 6 сентября 2023Экономика

Ценам на бензин предрекли дальнейший рост

НРА: цены на бензин АИ-92 могут вырасти выше 70 тысяч рублей за тонну

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Снижение демпферных выплат вдвое с 1 сентября, а также падение переработки нефти на фоне очередного сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) приведет к дальнейшему росту оптовых цен на топливо. Об этом эксперты отрасли заявили в разговоре с «Ведомостями».

Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Олеся Никифорова считает, что рост будет умеренным. По ее словам, полная потеря выплат из бюджета из-за превышения внутренней цены, используемой для расчета демпфера, слишком сильно ударит по прибыли НПЗ.

Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предрек рост оптовых цен на бензин АИ-92 выше 70 тысяч рублей за тонну уже в сентябре на фоне снижения выплат нефтяникам от государства. По его мнению, стоимость может снизиться лишь ближе к концу года из-за сезонного снижения спроса на топливо.

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Представитель исследовательской компании на нефтегазовом рынке «Петромаркет» отметил, что риск превышения предельных цен на топливо был на рынке уже в августе, но в прошлом месяце избежать этого помогло изменение условий торговли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Он добавил, что в текущем месяце превышение порога, после которого демпфер обнулится, более вероятно. В «Петромаркете» предположили, что во избежание резкого скачка цен на бирже демпфер может быть пересмотрен, но на этот раз в сторону увеличения выплат.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов согласился с прогнозом, что в результате роста оптовых цен возможно прекращение демпферных выплат. Он предположил, что котировки в ближайшее время будут находиться около предельного уровня, чтобы нефтяники могли получить как максимальную прибыль, так и деньги из бюджета. Специалист ожидает в сентябре выплаты по демпферу на уровне 93 миллиардов рублей.

По данным Минфина, в августе российские нефтяные компании получили выплаты по демпферному механизму в размере 185,9 миллиарда рублей, что стало максимумом с начала года. При этом биржевые цены на топливо в последний месяц лета многократно обновляли рекорды.

5 сентября стоимость бензина АИ-92 на СПбМТСБ обновила исторический максимум, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, по итогам дня это топливо подорожало до 65,16 тысячи рублей. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,78 процента, до 75 612 рублей за тонну.

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