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15:12, 5 сентября 2023Экономика

Цена бензина Аи-92 установила новый рекорд

Цена бензина Аи-92 на российской бирже поднялась до рекордных 65 тысяч рублей

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

По территориальному индексу Европейской части России тонна такого топлива подорожала 5 сентября на 0,53 процента, до 65,16 тысячи рублей. Продолжает рекордно дорожать и Аи-95, стоимость которого выросла 5 сентября на 0,78 процента, до 75 612 рублей за тонну.

На продолжающийся рост биржевых цен на бензин и дизель повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер госсубсидий, которые должны были получить нефтяные компании, сократился вдвое.

В Минфине объясняли необходимость сокращения выплат нефтяникам изменившимися обстоятельствами и ежемесячной экономией порядка 30-50 миллиардов рублей. При этом, как стало известно журналистам, на фоне рекордных цен на топливо внутри страны Минэнерго уже обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу. Также в рамках борьбы с серым вывозом топлива, то есть продажей за рубеж тех объемов, что должны были идти на внутренний рынок, в ведомстве запросили у производителей нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа данные о производстве и экспорте.

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    Дмитрий Воронин
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