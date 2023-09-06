Стали известны сроки пребывания Блинкена на Украине

Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон также военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Как сообщает Bloomberg, Блинкен проведет встречу с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем.