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11:51, 6 сентября 2023Мир

Стали известны сроки пребывания Блинкена на Украине

Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон также военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Как сообщает Bloomberg, Блинкен проведет встречу с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем.

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    Виктория Кондратьева
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