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19:17, 6 сентября 2023Наука и техника

Названы преимущества боевой машины пехоты с «Бережком»

Эксперт Кнутов: установка модуля «Бережок» поднимает характеристики БМП-2

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Модернизация боевой машины пехоты БМП-2 до уровня БМП-2М с установкой боевого модуля «Бережок» поднимает ее характеристики. Преимущества усовершенствованной машины в беседе с «Известиями» назвал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

«На платформу БМП-2 устанавливается дистанционный модуль, который позволяет вести огонь непосредственно из самой БМП. То есть не надо в башне находиться, не надо подвергать свою жизнь опасности. Более того, орудие там стабилизовано, имеет более высокую точность, и можно использовать его и днем, и в ночных условиях. Эта модернизация фактически поднимает на порядок характеристики БМП-2», — сказал он.

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Боевой модуль Б05Я01 «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 и комплекс управляемого вооружения «Корнет». «Бережок» получил автоматическую всесуточную систему управления огнем с комбинированным прицелом.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил в войска очередную партию БМП-2М.

В июне в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу арсеналов и баз хранения Западного военного округа продемонстрировали БМП-2М с дополнительной защитой прицела наводчика и панорамного прицела командира.

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