В МИД России оценили диалог с США по контролю над вооружениями

МИД России назвал диалог с США по контролю над вооружениями несистематическим

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ъ» дал оценку диалогу с США по контролю над вооружениями. По его словам, обсуждение данного вопроса является непостоянным и несистематическим.

«Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ответственность за такое положение дел лежит на Соединенных Штатах. Замминистра иностранных дел добавил, что не верит в изменение ситуации в лучшую сторону в ближайшее время.

Ранее Рябков заверил в отсутствии нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за российского ядерного оружия в Белоруссии. Критика этого шага, которая в основном слышна с Запада, «не может не вызывать недоумения», отметил Рябков.