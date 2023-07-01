Рябков заверил в отсутствии нарушений ДНЯО из-за ядерного оружия в Белоруссии

Замглавы МИД РФ Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заверил в отсутствии нарушений Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что Россия не передает контроль над своим ядерным оружием.

Критика этого шага, которая в основном слышна с Запада, «не может не вызывать недоумения», отметил Рябков. По его словам, именно в рамках НАТО «продолжает целенаправленно развиваться практика совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие».

Ранее о ядерном оружии в Белоруссии порассуждал президент Александр Лукашенко. Он назвал этот шаг своей «жесточайшей инициативой» и выразил уверенность, что Белоруссии не придется его применять.