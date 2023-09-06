Названы преимущества использования ФАБ-1500 на Су-34

Военный эксперт Дандыкин: используемая Су-34 ФАБ-1500 втрое мощнее «Кинжала»

Бомба ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую может использовать истребитель-бомбардировщик Су-34, мощнее гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Преимущества боеприпаса назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«ФАБ-1500 в три раза мощнее "Кинжалов". С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, это новое мощное оружие», — сказал эксперт.

Отмечается, что ФАБ-1500 дешевле ракет «Кинжал». По мнению Дандыкина, российские военные продолжат использовать планирующие бомбы для нанесения ударов по штабам, опорным пунктам и отдельным объектам противника в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие бомбы в управляемые, в ходе спецоперации. Боеприпас собирали с нуля, поскольку модули, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходили к ФАБ-1500 М54.

В июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее сброс бомб ФАБ-500М62 с УМПК с истребителя-бомбардировщика Су-34.