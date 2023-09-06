Стало известно о новых военных поставках Германии на Украину

Минобороны ФРГ поставило на Украину 10 тысяч снарядов и 36 военных автомобилей

Минобороны ФРГ на минувшей неделе поставило на Украину десять тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого Берлин поставил Киеву танковый мостоукладчик Biber, 20 тысяч очков для стрельбы, несколько прицепов и полуприцепов и 26 880 патронов калибра 40 мм.

23 августа немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия с начала спецоперации передала Украине помощь в размере 22 миллиардов евро. По ее словам, ФРГ «твердо стоит на стороне Украины».

Ранее в МИД России предостерегли Запад о последствиях после информации о том, что Германия и Швеция могут начать производить оружие на Украине. Это станет очередным подтверждением, что западные страны открыто участвуют в конфликте, подчеркнули в ведомстве.