В Госдуме отреагировали на практику набора «мигрантских» классов в школах России

Депутат Госдумы Останина раскритиковала создание классов для детей мигрантов

Создание в российских школах отдельных классов для детей, плохо говорящих по-русски, является «великой глупостью», заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. О реакции парламентария на практику набора «мигрантских» классов сообщает сетевое издание V1.RU.

1 сентября стало известно об отказе классного руководителя в одной из волгоградских школ учить детей мигрантов. При этом в мэрии города опровергли уход преподавателя.

По словам Останиной, ей ничего не было известно о «такого рода экспериментах». За создание «языкового гетто для детей» ответственен директор школы, отметила депутат.

По словам парламентария, изучившей опыт адаптации детей, не владеющих русским языком на достаточном уровне, эффективность их обучения повышается за счет совместных занятий с русскоговорящими людьми. «Их сажали вместе, и русскоговорящие в процессе урока разъясняли ребенку, что говорит учитель. И за счет этого языковой барьер очень быстро исчезал, дети социализировались», — пояснила Останина. Разделение детей исходя из степени владения русским языком недопустимо, заключила она.

В волгоградской школе, события в которой привлекли внимание главы думского комитета, детей мигрантов решили объединить в один класс, несмотря на возражения родителей. В статье V1.RU говорится, что, по мнению учителей, это должно было способствовать адаптации школьников в русскоязычной среде и сделать возможным их перераспределение в другие классы.

Ранее Останина призвала ужесточить предъявляемые к иностранным гражданам требования в части владения русским языком. Она положительно оценила идею ограничить количество детей мигрантов в классах.