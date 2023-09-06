Стали известны детали ухода итальянского фигуриста от Тутберидзе

Фигурист Грассль ушел от Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил

Стали известны детали ухода итальянского фигуриста Даниэля Грассля от российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, спортсмен покинул группу Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил. Грассль пропустил три допинг-теста. Отмечается, что наиболее вероятная причина — техническая ошибка. Фигурист сообщил антидопинговым службам, что находится в Италии, хотя тренировался в это время в Москве. За это нарушение ему грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.

Грассль сообщил о прекращении сотрудничества с Тутберидзе 5 сентября. «Опыт, который я получил в Америке и в России, был очень полезным. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и преподавание», — заявил спортсмен. Ранее он тренировался в США под руководством Ольги Ганичевой и Алексея Летова.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года. В сезоне-2022/2023 он одержал победу на Гран-при Великобритании, занял шестое место на континентальном первенстве и 12-е — на мировом.