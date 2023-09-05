Итальянский фигурист прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Вице-чемпион Европы Даниэль Грассль прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе

Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Даниэль Грассль прекратил сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Опыт, который я получил в Америке и в России, был очень полезным. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и преподавание», — заявил Грассль. Ранее он тренировался в США под руководством Ольги Ганичевой и Алексея Летова. Фигурист отметил, что теперь будет заниматься в Турине в группе Эдоардо Де Бернардиса.

Грассль присоединился к группе Тутберидзе в январе 2022 года. Отмечалось, что он был заинтересован в сотрудничестве с российским специалистом на постоянной основе. Глава Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос тогда назвал решение отличным.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года. В текущем сезоне он одержал победу на Гран-при Великобритании, занял шестое место на континентальном первенстве и 12-е — на мировом.