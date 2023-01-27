В Италии оценили решение призера чемпионата Европы тренироваться у Тутберидзе

В Италии назвали отличным решение призера ЧЕ фигуриста Грассля тренироваться у Тутберидзе

Глава Федерации ледовых видов спорта Италии (FISG) Андреа Джиос оценил решение призера чемпионата Европы Даниэля Грассля тренироваться в России у Этери Тутберидзе. Его слова приводит OA sport.

Джиос назвал переход Грассля к Тутберидзе отличным выбором с технической точки зрения. «У него есть обязательства на четыре года, он хочет подготовиться как можно лучше», — отметил функционер.

13 января сообщалось, что 20-летний Грассль принял решение готовиться к международным турнирам в группе Тутберидзе. После он рассказал, что получил много негативных комментариев из-за поездки в Москву.

Грассль — серебряный призер чемпионата Европы-2022. Также на его счету четыре победы на чемпионате Италии и бронза чемпионата мира среди юниоров.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.