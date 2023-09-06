В МИД указали на востребованность проекта по поставке зерна

МИД: проект по поставкам 1 млн тонн зерна чрезвычайно востребован

Проект Москвы, Анкары и Дохи по поставке одного миллиона тонн российского зерна для переработки в Турции с последующей безвозмездной отправкой беднейшим странам чрезвычайно востребован, сообщается на сайте МИД России.

«Тем более, что речь идет примерно о том же объеме продовольствия, который был направлен нуждающимся в рамках "черноморской инициативы" за год», — подчеркнули в дипведомстве.

4 сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин пообещал, что Москва совместно с Анкарой и Дохой будет поставлять зерно беднейшим странам. Это не станет альтернативой зерновой сделке, из которой вышла Россия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что сроки поставки зерна бедным странам пока не определены. Однако реализуется анонсированная главой государства инициатива поставки российского зерна африканским странам, подчеркнул он.