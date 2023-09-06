Фитнес-тренер посоветовала упражнения для снятия тревожности

Тренер Дерендеева посоветовала дыхательные упражнения для снятия тревожности

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о способе снять тревожность.

«Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает шею. Она становится короче и напряжение от шеи идет в грудной отдел. При этом нарушается дыхание. Ухудшается состояние диафрагмы и появляются проблемы с ЖКТ. Также идет нарушение сна», — заявила эксперт.

Для борьбы с напряжением и тревожностью специалист посоветовала делать дыхательные упражнения. Для этого нужно сделать спокойный глубокий вдох, задержать дыхание на четыре счета, затем медленно выдохнуть и повторить все сначала. Дерендеева отметила, что те, у кого есть опыт дыхательных практик, могут задерживать дыхание на больший счет.

Также, по словам тренера, способен помочь самомассаж. Для этого нужно большие пальцы поставить на затылочные бугорки и массировать круговыми движениями, делать мягкие массажные движения по шее или потереть мочки ушей.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Он заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины.