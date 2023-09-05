Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

Тренер Шакула назвал йогу лучшим упражнением для борьбы с головной болью

Фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Его слова приводит РИАМО.

Шакула заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины. Также он посоветовал сесть на стул, опустить плечи и расслабить шею. После этого необходимо медленно выдвинуть подбородок вперед до легкого напряжения в задней части шеи.

При этом тренер подчеркнул, что некоторые упражнения могут усугубить состояние. Например, высокоинтенсивные интервальные тренировки могут вызвать головную боль из-за переутомления или обезвоживания.