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19:00, 5 сентября 2023Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

Тренер Шакула назвал йогу лучшим упражнением для борьбы с головной болью

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Его слова приводит РИАМО.

Шакула заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины. Также он посоветовал сесть на стул, опустить плечи и расслабить шею. После этого необходимо медленно выдвинуть подбородок вперед до легкого напряжения в задней части шеи.

При этом тренер подчеркнул, что некоторые упражнения могут усугубить состояние. Например, высокоинтенсивные интервальные тренировки могут вызвать головную боль из-за переутомления или обезвоживания.

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    Анастасия Борисова
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