В США раскрыли назначение конфискованных у российских бизнесменов средств

Блинкен: США направят конфискованное у бизнесменов РФ на реабилитацию солдат ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон направит средства, конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен раскрыл назначение средств, конфискованных у российских бизнесменов, и рассказал, что их направят на реабилитацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов — такую сумму Вашингтон конфисковал у российского предпринимателя Константина Малофеева, фигурирующего в американских санкционных списках с 2014 года.

«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — уточнил Блинкен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева в США неприкрытым грабежом. По ее мнению, американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества.