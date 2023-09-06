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23:07, 6 сентября 2023Мир

В США раскрыли назначение конфискованных у российских бизнесменов средств

Блинкен: США направят конфискованное у бизнесменов РФ на реабилитацию солдат ВСУ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон направит средства, конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен раскрыл назначение средств, конфискованных у российских бизнесменов, и рассказал, что их направят на реабилитацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов — такую сумму Вашингтон конфисковал у российского предпринимателя Константина Малофеева, фигурирующего в американских санкционных списках с 2014 года.

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«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — уточнил Блинкен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева в США неприкрытым грабежом. По ее мнению, американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества.

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    Марина Совина
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