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22:32, 6 сентября 2023Спорт

Роналду впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на «Золотой мяч»

Криштиану Роналду впервые за 19 лет не номинировали на «Золотой мяч»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальский нападающий «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на «Золотой мяч». Имена кандидатов опубликованы на странице премии в социальной сети X (бывшее название Twitter — прим. «Ленты.ру»).

В число номинантов вошло более 30 футболистов. В сезоне-2022/2023 на награду претендуют аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, представляющий «Реал» хорват Лука Модрич, французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия, норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и другие.

Имя обладателя «Золотого мяча-2022/23» станет известно 30 октября. Церемония пройдет в Париже в музыкальном театре «Шатле».

В октябре 2022 года обладателем «Золотого мяча» стал французский форвард Карим Бензема, представлявший на тот момент «Реал». В споре за награду он обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

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    Ксения Курашкина
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