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04:10, 6 сентября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности покушения на экс-главу таможни ЛНР

«Ъ»: для покушения на экс-главу таможни ЛНР использовали подаренный телефон

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Для покушения на экс-главу таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского использовался подаренный ему телефон. Такие подробности раскрыли близкие к расследованию источники «Коммерсанта».

Со слов Афанасьевского известно, что к подрыву мог быть причастен его некий знакомый по имени Николай. По его версии, он является жителем России, однако мобильный телефон Николая, как утверждают источники издания, в последнее время работал только на территории Украины и именно оттуда в минувшее воскресенье он позвонил Афанасьевскому и напомнил о себе, предложив продолжить хотя бы дистанционные контакты в мессенджере Telegram.

Узнав о том, что Афанасьевский пока освоил только разговоры по телефону и SMS, звонивший выразил готовность немедленно исправить это, а также подарить другу современный смартфон. Передать телефон он предложил через свою подругу, проживающую в Луганске. Предполагаемая сообщница террористов пришла на встречу в явно ненужных ей очках и ярко-рыжем парике.

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Афанасьевский принес подарок домой, однако сначала его было нужно настроить: привязать к аккаунту в Google, скачать необходимые приложения. На это ушло остаток воскресенья и весь понедельник, настройку аппарата мужчина поручил своему сыну. Только к утру вторника номер телефона генерала Афанасьевского появился в Telegram, и почти сразу после этого на него поступил звонок от Николая. «Пап, тебя…»,— успел сказать сын таможенника. В тот момент, когда родственники передавали гаджет друг другу, и произошел взрыв.

По данным источника газеты, заряд взрывчатки в аппарате был совсем небольшим: его мощность в тротиловом эквиваленте исчислялась в граммах. Однако этого хватило бы летального исхода, если бы жертва держала аппарат возле головы. Поскольку ни один из Афанасьевских по телефону в момент взрыва не разговаривал, родственники отделались неопасными для жизни травмами. Отцу посекло лицо обломками гаджета, а сын получил минно-взрывную травму пальцев руки.

5 сентября сообщалось, что бывший глава Таможенного комитета республики Юрий Афанасьевский после теракта оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Утверждалось, что покушение совершила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате взрыва сам он серьезно не пострадал. Ранения получил его сын, которого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая в совершении покушения задержана, она дала признательные показания. Ведется поиск сообщников женщины.

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    Марина Совина
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