Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 5 сентября 2023Силовые структуры

Следователи возбудили дело после покушения на начальника таможни ЛНР

В ЛНР следователи возбудили дело после покушения на главу таможни Афанасьева

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следственные органы СУ Следственного комитета России (СКР) по Луганской народной республике (ЛНР) возбудили уголовное дело после взрыва в доме начальник таможни республики Юрия Афанасьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 («Покушение»), частью 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили широкий круг лиц, изъяли представляющие интерес для следствия предметы и назначили необходимые экспертизы.

По версии следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьеву мобильный телефон со взрывным устройством. Оно было приведено в действие при активации телефона. Подозреваемую по этому делу задержали. Она дала признательные показания.

Известно, что экс-глава таможни и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью угрозы нет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Названа причина роста выдачи кредитов в России

    В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

    Россиян научили правильно сморкаться

    В Абхазии освободили от должности вице-премьера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости