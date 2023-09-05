Следователи возбудили дело после покушения на начальника таможни ЛНР

В ЛНР следователи возбудили дело после покушения на главу таможни Афанасьева

Следственные органы СУ Следственного комитета России (СКР) по Луганской народной республике (ЛНР) возбудили уголовное дело после взрыва в доме начальник таможни республики Юрия Афанасьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 («Покушение»), частью 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили широкий круг лиц, изъяли представляющие интерес для следствия предметы и назначили необходимые экспертизы.

По версии следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьеву мобильный телефон со взрывным устройством. Оно было приведено в действие при активации телефона. Подозреваемую по этому делу задержали. Она дала признательные показания.

Известно, что экс-глава таможни и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью угрозы нет.