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11:30, 6 сентября 2023Спорт

Медведев рассказал о просмотре теннисных матчей на пиратских сайтах

Россиянин Медведев признался, что смотрит теннисные матчи на пиратских сайтах

Фото: IMAGO / Chryslene Caillaud / Panor / Globallookpress.com

Россиянин Даниил Медведев рассказал, как смотрит теннисные турниры. Его слова с пресс-конференции Открытого чемпионата США доступны на YouTube-канале турнира.

Медведев поделился, что больше не может смотреть трансляции по телевизору в отеле. «Не знаю, законно это или нет, но мне нужно искать способ посмотреть матчи, потому что я не могу увидеть их по телевизору. У меня есть интернет, и я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — признался спортсмен.

5 сентября Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура и вышел в четвертьфинал US Open-2023. За выход в полуфинал он поспорит с соотечественником Андреем Рублевым.

Медведев является третьей ракеткой мира. В 2021 году россиянин выиграл US Open.

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    Дарья Коршунова
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