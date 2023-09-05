Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сразится с Андреем Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура и вышел в четвертьфинал US Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Медведев одержал победу в четырех сетах — 2:6, 6:4, 6:1: 6:2. Соперники провели на корте 2 часа и 40 минут.

В 1/4 финала Медведев сразится с россиянином Андреем Рублевым, который в четвертом круге US Open оказался сильнее британца Джека Дрэйпера. Россиянин победил со счетом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа и 45 минут.

Медведев является третьей ракеткой мира. Рублев занимает в рейтинге ATP восьмую строчку. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.