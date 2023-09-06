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22:00, 6 сентября 2023Спорт

«Торпедо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» со счетом 4:3 обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:3. У хозяев отличились Василий Атанасов, Владислав Фирстов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. У гостей голами отметились Святослав Гребенщиков, Василий Глотов и Александр Никишин. Для команды из Санкт-Петербурга это первое поражение в сезоне-2023/2024.

В параллельном матче «Спартак» победил 5:3 «Амур». «Куньлунь Ред Стар» обыграл со счетом 4:3 минское «Динамо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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