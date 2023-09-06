Американский боец UFC назвал США самой отвратительной страной в мире

Американский боец UFC Стрикленд назвал США самой отвратительной страной в мире

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд назвал проблемы США. Его слова приводятся на YouTube-канале MMA Junkie.

Спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что всегда думал, что Америка — величайшая в мире, но его мнение изменилось после приезда в Австралию. «Здесь нет толстых людей, все счастливы, никто не смотрит в телефон, никто не одевается странно. Съездите в Майами, съездите в другое место в США, иногда мне кажется, что Америка — самая отвратительная страна в мире», — объяснил он.

Всего за карьеру Стрикленд провел 32 поединка, 27 из которых завершились победой. Он занимает пятое место в рейтинге UFC в среднем весе. 10 сентября он проведет титульный бой против действующего чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Ранее российский боец Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Спортсмен счел большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны. «Нью-Йорк — вообще свалка», — заявил он. При этом Немков подчеркнул, что ему понравились климат и природа в Лос-Анджелесе и Майами.