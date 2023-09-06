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18:59, 6 сентября 2023Спорт

Волков назвал условие проведения поединка с Павловичем

Волков заявил, что готов драться с Павловичем в претендентском и чемпионском бою

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков назвал условие проведения поединка с соотечественником Сергеем Павловичем. Слова спортсмена приводит Metaratings.

«Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое. Нужно быть готовым выступить против любого соперника», — заявил Волков.

29 июля Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату следующего боя Волкова. Россиянин проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы. Бой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. Павлович в данный момент занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC наряду с американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом. В активе 31-летнего российского бойца 18 побед в 19 поединках.

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    Ксения Курашкина
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