UFC объявил дату следующего боя Волкова

Александр Волков проведет следующий поединок 10 сентября против австралийца Тая Туивасы

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату следующего боя россиянина Александра Волкова. Об этом сообщается Telegram-канал UFC Russia.

Волков проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы. Бой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

12 марта Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 30-летнего 14 побед (из них 13 нокаутом) при шести поражениях.