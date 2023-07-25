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09:59, 25 июля 2023Спорт

UFC объявил дату следующего боя Волкова

Александр Волков проведет следующий поединок 10 сентября против австралийца Тая Туивасы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату следующего боя россиянина Александра Волкова. Об этом сообщается Telegram-канал UFC Russia.

Волков проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы. Бой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

12 марта Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 30-летнего 14 побед (из них 13 нокаутом) при шести поражениях.

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    Ксения Курашкина
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