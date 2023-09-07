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11:13, 7 сентября 2023Спорт

Стало известно о готовности Египта провести ответный матч в России

«Мутко против»: сборная Египта готова приехать в Россию на ответный матч

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стало известно о готовности сборной Египта по футболу провести ответный товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, египетская команда может приехать в Россию в октябре, чтобы провести еще одну встречу. Отмечается, что на октябрьские матчи могут также приехать и футболисты из Азии или Африки. В данный момент ведутся переговоры с четырьмя федерациями.

1 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что россияне проведут две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Матчи состоятся в Суэце 7 и 11 сентября. 12 сентября россияне также сыграют с Катаром.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Ксения Курашкина
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