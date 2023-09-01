В РФС рассказали, что сборная России сыграет с Египтом в Суэце 7 и 11 сентября

Названа дата следующего международного матча сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда проведет две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. «В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001-2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — рассказали в РФС.

31 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал проведение трех товарищеских матчей в сентябре. По его словам, помимо Египта соперником команды станет сборная Катара. Специалист добавил, что в матчах с Египтом будут задействованы игроки, родившиеся не раньше 2001 года. В игре с Катаром возрастных ограничений не будет.

Состав сборной России на сентябрьский сбор, в который вошли 49 футболистов, был опубликован 30 августа. Уточнялось, что команда будет тренироваться с 4 по 12 сентября в Новогорске.