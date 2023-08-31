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15:01, 31 августа 2023Спорт

Карпин анонсировал три матча сборной России в сентябре

Карпин анонсировал два матча с олимпийской сборной Египта и один — с Катаром

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин анонсировал проведение трех товарищеских матчей в сентябре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны», — отметил специалист. Тренер почеркнул, что Российский футбольный союз (РФС) официально не объявлял о матчах, так как контракты пока не подписаны.

Карпин добавил, что в матчах с Египтом будут задействованы игроки, родившиеся не раньше 2001 года. В игре с Катаром возрастных ограничений не будет.

Состав сборной России на сентябрьский сбор, в который вошли 49 футболистов, был опубликован 30 августа. Уточнялось, что команда будет тренироваться с 4 по 12 сентября в Новогорске.

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    Алексей Гусев
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