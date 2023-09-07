10 сентября в России пройдет единый день голосования. Кого и где будут выбирать?

10 сентября в единый день голосования в России изберут более 20 губернаторов

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в России состоится единый день голосования, в ходе которого во многих регионах страны завершатся трехдневные выборы различного уровня. В ряде областей и в Москве в дополнение к традиционной процедуре они будут проводиться онлайн. Это последняя избирательная выборная кампания перед мартом 2024-го, когда в России пройдут выборы президента — по закону их нельзя совмещать с выборами другого уровня. О том, кого и где будут выбирать россияне в ближайший уик-энд, — в материале «Ленты.ру».

Более 4000 избирательных кампаний пройдет по всей России

10 сентября в России прямым голосованием изберут 21 губернатора и еще пятерых — через парламенты. Также пройдут выборы депутатов 20 региональных законодательных собраний. Кроме того, в четырех субъектах состоятся дополнительные выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Все эти кампании — главные на выборах 2023-го года.

Всего же пройдет свыше четырех тысяч голосований в 85 регионах — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. В выборах всех уровней примут участие свыше 81 тысячи кандидатов и до 65 миллионов избирателей. По их итогам будет замещено около 34 тысяч различных мандатов и должностей.

65 000 000 избирателей смогут принять участие в выборах в ходе единого дня голосования 2023 года в России

Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут 21,5 миллиона человек, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она добавила, что в 25 регионах — от Камчатки до Калининграда — граждане смогут выбрать форму голосования: прийти на участок или отдать голос дистанционно.

Где и как будут избирать глав регионов и депутатов Госдумы?

Прямые выборы мэра пройдут в Москве, имеющей статус города федерального значения. На пост главы столицы претендуют действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), внук лидера российской компартии.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Кроме того, прямые выборы глав регионов пройдут в Подмосковье, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, в Якутии и Хакасии, а также в Чукотском автономном округе.

В новых регионах России также пройдет голосование, но не прямое. Депутаты парламентов изберут глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Таким же порядком определят нового губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Также состоятся дополнительные выборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам. Они пройдут в Липецкой области, Красноярском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму.

Когда пройдут выборы президента России?

По закону, датой выборов президента России следует назначать второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы. Соответственно, раз предыдущие президентские выборы прошли 18 марта 2018 года, в 2024 году голосование должно состояться 17 марта.

Окончательное решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Сенаторы должны определиться не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до второго воскресенья марта 2024-го.

Глава ЦИК России Элла Памфилова в августе 2023 года заявила, что в ходе президентской кампании не планируется никаких нововведений для избирателей.

Какие еще выборы состоятся 10 сентября 2023 года?

Депутатов региональных парламентов будут выбирать в Башкирии, Бурятии, Якутии, Хакасии, Калмыкии, ДНР и ЛНР, в Забайкалье и Ненецком автономном округе, а также в Архангельской, Владимирской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Херсонской и Ярославской областях.

В Хабаровске пройдут выборы мэра города.

В ходе остальных кампаний будут избирать состав органов власти муниципального уровня.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ленин и Сталин вне закона, безлюдные дебаты и свиньи на демонстрации: чем запомнится кампания в регионах?

Как и любой крупный избирательный цикл, этот тоже не обошелся без курьезов и скандалов. Кандидаты пропускали дебаты и дрались, чиновники жаловались на белорусско-польского пранкера, а избиратели — на то, что им придется идти голосовать по многолетним лужам перед избирательным участком.

Дебаты без кандидатов

В Кузбассе предвыборные теледебаты не состоялись из-за неявки всех участников. Дискуссия должна была пройти между представителями партий КПРФ и ЛДПР, которые баллотируются в региональный парламент.

Однако уже после прямого включения из студии ведущий телеканала «Россия 1 Кузбасс» Андрей Торопов заявил телезрителям, что вещание продолжится в обычном режиме, так как «в студию никто не пришел»

Представители региональных отделений обеих партий сообщили, что участвовали в других мероприятиях: коммунисты — во встрече с избирателями, а представители ЛДПР — с приехавшим в Кемеровскую область главой партии Леонидом Слуцким.

Драка из-за пруда

А в Новой Москве кандидаты в муниципальные депутаты подрались из-за желания почистить пруд. 14 августа представитель КПРФ Борис Жорин и его оппонент из ЛДПР Егор Коськов проводили дебаты возле водоема в поселении Московский. На опубликованном в сети ролике видно, как в ходе спора коммунист толкает оппонента, после чего перепалка перерастает в драку. Комментируя ситуацию, Жорин обвинил Коськова в провокации, извинившись перед жителями и сторонниками КПРФ за то, что не совладал с эмоциями. В свою очередь, Коськов заявил, что Жорин не сдержался и накинулся на него. «Бог ему судья», — констатировал кандидат от ЛДПР.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Многолетние лужи на пути избирателей

В Хабаровске, где выберут мэра, люди пожаловались, что который год подряд пойдут голосовать по лужам, ямам и зарослям некошеной травы. Они уже несколько лет пытаются обратить внимание на состояние улицы Балтийской в районе вокзала железнодорожной станции Хабаровск-2, в здании которого расположен избирательный участок, но пока безрезультатно.

Белорусско-польский пранк

В Красноярске в учебные заведения пришли электронные письма с требованием провести пикеты в поддержку на выборах губернатора фейкового «кандидата». Как рассказали в избиркоме региона, на рассылку пожаловались представители самих учреждений. В письмах сообщалось, что партия якобы сменила кандидата на выборах, и вместо нынешнего врио губернатора Михаила Котюкова им станет некий Бохан В.С. Как выяснилось, эта рассылка — пранк, который провел эмигрировавший в Польшу белорусский акционист Владислав Бохан.

Ленин и Сталин вне закона

В Смоленске же местный избирком признал незаконным использование в агитационных материалах партии КПРФ изображений Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Георгия Жукова.

По закону, предвыборные листовки могут содержать только изображения выдвинутых кандидатов, поскольку у избирателей может сложиться искаженное представление об участниках выборов

Теперь полиция должна принять меры для пресечения распространения печатной продукции, выпущенной тиражом 175 тысяч экземпляров.

Единый день голосования 2023 года завершится 10 сентября в 21:00 по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки, расположенные в Калининградской области.