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06:45, 7 сентября 2023Россия

Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

SHOT опубликовал кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Видео: Telegram-канал SHOT

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону.

На видео видно поврежденный фасад здания и сгоревший автомобиль. К месту происшествия прибыли военные и экстренные службы, территория вокруг огорожена.

Утром 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, один упал за городом, второй в центре в районе улицы Пушкинская, 42, сообщил глава региона Василий Голубев. Пострадал один человек.

Жителям поврежденных домов предложат маневренное жилье, об этом заявил мэр города Алексей Логвиненко.

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    Марина Совина
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