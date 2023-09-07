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06:22, 7 сентября 2023Россия

В Ростове-на-Дону раскрыли детали предотвращения атаки беспилотников

Ростовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, предложат временное жилье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале раскрыл детали предотвращения атаки региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сегодня на улице Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы», — заявил он.

По его словам, у жителей домов, поврежденных в результате происшествия, будет возможность получить жилье в маневренном фонде. Логвиненко добавил, что движение на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского временно ограничено.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 7 сентября были пресечены попытки атаковать территорию России с помощью дронов. В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в небе над территорией Ростовской и Московской областей.

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    Марина Совина
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