В Ростове-на-Дону раскрыли детали предотвращения атаки беспилотников

Ростовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, предложат временное жилье

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале раскрыл детали предотвращения атаки региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сегодня на улице Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы», — заявил он.

По его словам, у жителей домов, поврежденных в результате происшествия, будет возможность получить жилье в маневренном фонде. Логвиненко добавил, что движение на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского временно ограничено.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 7 сентября были пресечены попытки атаковать территорию России с помощью дронов. В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в небе над территорией Ростовской и Московской областей.