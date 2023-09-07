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05:00, 7 сентября 2023Экономика

Экономист назвал «справедливый» курс рубля

Экономист Григорьев назвал «справедливым» курсом рубля меньше 90 за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

В идеале необходимо, чтобы рубль начал укрепляться, потому что сейчас он очень дешевый. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал «справедливый» курс.

Текущий курс рубля эксперт счел несправедливым с экономической точки зрения. По его мнению, сейчас национальная валюта стоит примерно на 10 процентов дешевле, чем должна стоить.

«Я думаю, что цена несправедливая. При решении вопросов выравнивания финансовых потоков от экспорта и импорта (а это реальная проблема, потому что существует достаточно большая масса рупий, которой нам платили за нашу продукцию, с которой ничего не сделаешь пока) и отсутствия валютных ограничений — все это способствует ослаблению рубля — рубль справедливо должен стоить не дороже 90. Не факт, что это будет так, но, я думаю, что это достижимая цель», — высказался Григорьев.

На утренних торгах 6 сентября на Московской бирже курс доллара впервые с 15 августа превысил 98 рублей.

Ранее регулятор анонсировал увеличение ежедневной продажи валюты почти в 10 раз. Так, в период с 14 по 22 сентября Центробанк планирует реализовать валюту на сумму 150 миллиардов рублей, увеличив ежедневный объем продаж с 2,3 до 21,4 миллиарда. По мнению Григорьева, это может приостановить падение рубля.

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    Екатерина Смирная
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