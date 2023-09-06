Снижению курса рубля предрекли остановку

Экономист Григорьев предрек приостановку падения рубля из-за продажи валюты ЦБ

Резкое увеличение Центробанком продажи валюты может оказать краткосрочную поддержку рублю. Это не укрепит национальную валюту, но временно не даст ей дальше падать, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее регулятор анонсировал увеличение ежедневной продажи валюты почти в 10 раз. Так, в период с 14 по 22 сентября Центробанк планирует реализовать валюту на сумму 150 миллиардов рублей, увеличив ежедневный объем продаж с 2,3 до 21,4 миллиарда.

Если регулятор отправит такую большую валютную массу на рынок и будет скупать рубли, это остановит падение рубля и не даст доллару пробить отметку 100, предположил Григорьев. Однако решение Центробанка окажет лишь временную и ограниченную поддержку национальной валюты, считает он.

«Это будет некий разовый вброс иностранной валюты, которая, конечно, поможет несколько укрепится рублю, но в целом это не изменит ситуацию, связанную с нестабильностью экономической и нестабильностью финансового рынка. Поэтому это может оказать помощь рублю в моменте. Если дальше не будет никаких других позитивных новостей, ситуация, за которой мы наблюдаем в последние недели, скорее всего, вернется», — высказался экономист.

По его словам, стабилизировать рубль помогло бы увеличение экспортной выручки, так как это бы привело к снижению дефицита валюты. «Вроде как в сентябре ожидается больший объем экспортной выручки. Соответственно, если будет больше предложения валюты, конечно, это стабилизирует курс, потому что пока наблюдается ее дефицит, плюс этим пользуются спекулянты, как это всегда бывает», — отметил эксперт.

Внимание к возможному росту спроса на иностранную валюту на бирже связано с приближением курса рубля к психологической отметке в один цент. Меры, предпринятые Центробанком и правительством в августе, когда курс доллара превысил отметку 100 рублей, оказались недостаточными, чтобы вернуть российскую валюту к оптимальному уровню. В связи с этим регулятор не исключает, что 15 сентября пойдет на новое повышение ключевой ставки.

На утренних торгах 6 сентября на Московской бирже курс доллара впервые с 15 августа превысил 98 рублей.